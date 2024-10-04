İran dini lideri Hamaney 5 yıl sonra ilk kez vaaz verdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün Tahran'da cuma namazını kıldırdı ve İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ilişkin vaaz verdi.

Hamaney neredeyse beş yıl sonra ilk kez vaaz verdi. Hamaney'in bu konuşması, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının yıl dönümünden üç gün önce gerçekleşti.

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Hamaney'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Müslümanlar birlik olursa Allah onlara her kapıyı açar. Müslümanlar her türlü mutluluğu ve bereketin keyfini çıkarak.

İslam dünyasının bütün olması temel hedef olmalı. Müslüman ülkeler birlik olmalı. Kendi aralarından bütünlük oluşturmalılar. Bu birlikle her türlü düşmanı yeneriz. Bir de dünyanın kötülerinin, İslam'ın düşmanlarının stratejileri var. Onlar bölmek ve yönetmek istiyorlar. Kendi aramızda ayrılmamızı istiyorlar. Bu strateji İslam ülkelerini bölüyor. Düşman bu stratejiden vazgeçmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı, Filistinlilerin de düşmanıdır, Mısır'ın da düşmanıdır, Lübnan'ın da düşmanıdır. Suriye'nin de Yemen'in de düşmanıdır. Düşman aynı. Yüzleri farklı ama düşman aynı. Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor.

Bu, bütün İslam dünyası için çok ciddi bir alarm. Birlik olmalıyız. Bugün Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma göstermeliyiz. Hamaney’in cuma hutbesi: İran'ın stratejisi ne? "İsrail'e saldırımız yasaldı ve en hafif tedbirimizdi" Filistin halkı kendini savunma hakkına sahip. Hayatlarını darmadağın ettiler Filistinlilerin. Filistin Filistinlilere aittir. Bu işgalciler nereden geliyor? Bu işgalcilere karşı durmak Filistinlilerin en doğal hakkı. Hiçbir mahkeme Filistinlileri yargılamaya, onları baskılama hakkına sahip değil. Kimse İsrail'i yasallaştırma hakkına sahip değil. Kimse Lübnan'da yapılanlara hukuka uygun diyemez. Tüm bu saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Filistin ve Lübnanlıların kendini savunma hakkı var.

Birkaç gün önce bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptığı saldırı tamamen meşrun ve yasaldı. Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Gerekirse yine vururuz. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir. Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz. Hasan Nasrallah artık fiziksel olarak bizimle değil ama onun ruhu hala bizimle ve bizimle olmaya daima devam edecek. Önemli olan adaletin sesine kulak vermek ve hayatları pahasına savaşanların da ruhlarını onurlandırmalıyız. Lübnan halkının hayatta kalma hakkını savunmalıyız. Bizim yürüyüşümüz bu kötü gelişmelerden etkilenmemeli. Bilgeliğimizi ve dayanışmamızı artıracağız. Düşmana karşı hep beraber ayağa kalkacağız. İnancımız tam, birliğimiz de tam olmalı.

Hizbullah'ın inançlı gençleri var. Tüm ümmeti bir olarak düşünmeliyiz. İslami cihada inanıyoruz. Nasrallah'ın öldürülmesi cihad amacına karşı yapılan bir saldırıdır. Bu davranış öfke birikmesine sebep olur. Motivasyonumuzu da artıracak bu saldırı. Düşmanı elimine edeceğiz. Bu kötülüğü elimine edeceğiz. Kötülükle savaşacağız. Tüm bu kötülüklere karşı cevap verilecek. Ama bilgelikle ve inançla. Yolumuz zor bir yol. Hizbullah adım adım büyüdü. Allah onları koruyor." REKLAM HAMANEY HUTBEYE KESİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE ÇIKTI

İran dini lideri Hamaney'in hutbeye keskin nişancı tüfeğiyle çıktığı görüldü. Türkiye'de "Kanas" ismiyle bilinen SVD keskin nişancı tüfeği olduğu belirtildi. İRAN'DAN İSRAİL'E YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim akşamı İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.