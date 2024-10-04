Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor: Giresun, Kuşköy'de insanlar kuş dili ile anlaşıyorlar!

Zamanla bu yöntem, köy halkı tarafından kabul gördü ve bir iletişim aracı haline geldi. O dönemlerde telefon veya telsiz gibi araçların olmaması, uzun mesafelerde bu tür bir iletişimi daha da cazip hale getirdi. Günümüzde ise Kuş Dili, sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp bir kültürel miras ve bölgenin simgesi haline gelmiş durumda.