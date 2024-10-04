Kuzey Kore lideri Kim, Güney'e karşı nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması halinde "nükleer silahlar da dahil sahip oldukları tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacaklarını" bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, 2 Ekim'de özel harekat kuvvetlerine bağlı bir birliği ziyaret etti.

Kim, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda ordusunun "nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını" söyledi.