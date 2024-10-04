Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
Şanlıurfa'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Elif Tekin yaşamını yitirdi. Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin'in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi
Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ceylan (35), yönetimindeki servis minibüsü ile öğrencileri evlerine bıraktığı sırada, Saygın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, bir anda dengesini kaybedip kapısı açık olan araçtan düştü.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
DHA'da yer alan habere göre minibüsün altında kalıp yaralanan Elif Tekin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin’in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.