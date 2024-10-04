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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!

        Şanlıurfa'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Elif Tekin yaşamını yitirdi. Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin'in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:22
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        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
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        Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ceylan (35), yönetimindeki servis minibüsü ile öğrencileri evlerine bıraktığı sırada, Saygın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, bir anda dengesini kaybedip kapısı açık olan araçtan düştü.

        MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

        DHA'da yer alan habere göre minibüsün altında kalıp yaralanan Elif Tekin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin’in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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