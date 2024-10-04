Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi

Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alınmıştı. Gökbakar'ın villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı.

“SATIN ALDIĞIMIZDA BÖYLEYDİ” SAVUNMASI YAPTILAR Söz konusu taşınmazın güncel mâlikleri Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren’in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır’ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar REKLAM SÖZ KONUSU YAPI BİRİNCİ DERECE SİT ALANINDA

Savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü’ne söz konusu yapının hangi kapsamda olduğu soruldu. Gelen cevap yazısında söz konusu taşınmazın kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik sahil şeridi içerisinde kaldığı belirtildi. Söz konusu alanın Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Korum Alanı sınırları içerisinde yer aldığı vurgulandı. YIKIM KARARI ALINDI İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

GÖKBAKAR’LAR DÖNEMİNDE GÜNEŞ PANELLERİ, SU DEPOSU VE AHŞAP KAPLAMA YAPILDI Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianameye göre izinsiz olarak yapılan konut amaçlı bina, depo, çardak, pergole ve iskele 2010 2 018 arasında yapıldı. Güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskelenin ahşap kaplamaların ise 2023 yılında yapıldığı belirtildi. Marmaris'in eski belediye başkanı Mehmet Oktay, 2021'de Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret ederek, 'Geçmiş olsun' dileklerini sunmuştu. 10’AR YIL HAPİS TALEBİ