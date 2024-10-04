Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi

        Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Birinci Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Başsavcılık, Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin 2 ayrı suçtan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alınmıştı. Gökbakar'ın villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı.

        “SATIN ALDIĞIMIZDA BÖYLEYDİ” SAVUNMASI YAPTILAR

        Söz konusu taşınmazın güncel mâlikleri Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren’in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır’ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

        Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar

        REKLAM

        SÖZ KONUSU YAPI BİRİNCİ DERECE SİT ALANINDA

        Savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü’ne söz konusu yapının hangi kapsamda olduğu soruldu. Gelen cevap yazısında söz konusu taşınmazın kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik sahil şeridi içerisinde kaldığı belirtildi. Söz konusu alanın Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Korum Alanı sınırları içerisinde yer aldığı vurgulandı.

        YIKIM KARARI ALINDI

        İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

        GÖKBAKAR’LAR DÖNEMİNDE GÜNEŞ PANELLERİ, SU DEPOSU VE AHŞAP KAPLAMA YAPILDI

        Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianameye göre izinsiz olarak yapılan konut amaçlı bina, depo, çardak, pergole ve iskele 2010 2 018 arasında yapıldı. Güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskelenin ahşap kaplamaların ise 2023 yılında yapıldığı belirtildi.

        Marmaris'in eski belediye başkanı Mehmet Oktay, 2021'de Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret ederek, 'Geçmiş olsun' dileklerini sunmuştu.

        10’AR YIL HAPİS TALEBİ

        İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

        Villasına yıkım kararı
        Villasına yıkım kararı Haberi Görüntüle
        Sit Alanı'ndaki villa açıklaması
        Sit Alanı'ndaki villa açıklaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şahan Gökbakar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?