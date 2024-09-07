Şahan Gökbakar'ın villasına yıkım kararı alındı

Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alındı. Gökbakar'ın 2018'de Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu belirtildi.

Yeni Asır'ın haberine göre; imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi. Kaçak villa için bakanlıktan yıkım kararı verildi. Marmaris Belediyesi'ne kararı, uygulaması için yazı gönderdi.

REKLAM 2018'de yılında satın aldığı arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar gerçekleştiren Şahan Gökbakar, daha sonra bu yapılar için imar barışından faydalanmak amacıyla başvuruda bulundu. Ancak, 2023'te Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi ve kaçak yapı olarak tescil edilerek yıkım kararı verildi. Bu gelişme üzerine Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Villanın kaçak yapı statüsünde olması nedeniyle Şahan Gökbakar, bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği de alamadı. Bunun üzerine ünlü komedyen, elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılarken, su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağladı.