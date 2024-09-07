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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'ın villasına yıkım kararı alındı - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'ın villasına yıkım kararı alındı

        Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi. Gökbakar'ın 2018'de Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede sit alanında olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:36
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        Villasına yıkım kararı
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        Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alındı. Gökbakar'ın 2018'de Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu belirtildi.

        Yeni Asır'ın haberine göre; imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi. Kaçak villa için bakanlıktan yıkım kararı verildi. Marmaris Belediyesi'ne kararı, uygulaması için yazı gönderdi.

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        2018'de yılında satın aldığı arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar gerçekleştiren Şahan Gökbakar, daha sonra bu yapılar için imar barışından faydalanmak amacıyla başvuruda bulundu. Ancak, 2023'te Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi ve kaçak yapı olarak tescil edilerek yıkım kararı verildi. Bu gelişme üzerine Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı.

        Villanın kaçak yapı statüsünde olması nedeniyle Şahan Gökbakar, bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği de alamadı. Bunun üzerine ünlü komedyen, elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılarken, su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağladı.

        Şahan Gökbakar, imar affına müracaat edip yapı kayıt belgesi çıkarttı. Tüm bu inşa işlemlerini önceden varmış gibi gösteren Gökbakar'a, Bakanlık 'dur' dedi. Yapı kayıt belgesi iptal edildi ve Marmaris Belediyesi'ne yıkılması için talimat verildi. Şahan Gökbakar'ın cennet koydaki arazisi, Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2014 tarih ve 9644 sayılı oluru ile onaylanmış bu bölge Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' diye tanımlanan sınırlar içinde yer alıyor.

        Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu Delikyol Koyu'nda yalnızca onun değil, çevredeki başka araziler üzerinde de kaçak yapılaşma olduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, komedyenin villasına komşu olan bir başka arazide de izinsiz yapıların inşa edildiği belirlendi. Bu yapılar hakkında da tutanak tutuldu ve işlem başlatıldı.

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        #Şahan Gökbakar
        #Şahan Gökbakarın villasına yıkım kararı alındı
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