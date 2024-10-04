Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da düzenlenen Teknofest'e katıldı. Konuşmasının bir bölümünde Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Erdoğan, bölgenin son yılların en sancılı dönemi yaşadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.

Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda. Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki Batı, katliam şebekesine desteği sürdürüyor.