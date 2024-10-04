Son dakika haberi Biden: İsrailliler İran'ın saldırısı konusunda ne yapacaklarına dair henüz karar vermedi | Dış Haberler

Son dakika haberi Biden: İsrailliler İran'ın saldırısı konusunda ne yapacaklarına dair henüz karar vermedi | Dış Haberler

Son dakika haberi Biden: İsrailliler İran'ın saldırısı konusunda ne yapacaklarına dair henüz karar vermedi ABD Başkanı Biden: İsrailliler İran'ın saldırısı konusunda ne yapacaklarına dair henüz karar vermedi. İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli. İsrail Başbakanı Netanyahu, hiçbir hükümetin İsrail'e daha fazla yardım etmediğini hatırlamalı

Habertürk Giriş: 04.10.2024 - 21:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:34 facebook

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