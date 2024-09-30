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        Haberler Dünya Küresel ısınma nedeniyle İtalya ve İsviçre sınırı değişti | Dış Haberler

        Küresel ısınma nedeniyle İtalya ve İsviçre sınırı değişti

        İsviçre ve İtalya sınırı, eriyen buzulların tarihsel olarak belirlenmiş sınırı değiştirmesi nedeniyle değişti. Alp Dağları'nın zirvesinden geçen sınır, yeniden çizildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:48
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        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
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        Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'da, buzullar insan kaynaklı iklim bozulması nedeniyle hızla eriyor.

        Bu küresel sorun, İtalya ve İsviçre arasındaki sınırın değişmesine neden oldu.

        İki ülkenin Alp Dağları zirvesinden geçen sınırı, buzulların erimesi nedeniyle kaydı.

        Bu sınırla ilgili daha önce de problemler yaşayan iki ülke, İsviçre'nin Zermatt bölgesi ile İtalya'nın Aosta vadisini birleştiren ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Matterhorn noktasında yapılacak değişiklikler konusunda anlaştı.

        Sınırın önemli bölümleri buzulların havza ya da sırt çizgilerinden oluşuyor. Bu oluşumlar buzulların erimesi nedeniyle değişiyor.

        İki ülkenin ekonomik çıkarları doğrultusunda Testa Grigia, Plateau Rosa, Rifugio Carrel ve Gobba di Rollin'in etrafındaki sınırı değiştirmeyi kabul etmesiyle, ünlü Zermatt kayak merkezi de bu değişiklikten etkilenecek.

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        İsviçre anlaşmayı resmen onayladı, ancak İtalya'nın hala imzalaması bekleniyor.

        En büyük ikinci yıllık düşüş

        İsviçre Bilimler Akademisi'ne göre İsviçre buzulları 2023 yılında hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederek kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı. En büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşmişti.

        Uzmanlar bazı İsviçre buzullarındaki buzu ölçmeyi bıraktı çünkü hiç buzul kalmadı.

        Yaklaşık 40 yıl önce Matterhorn yakınlarındaki bir buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları geçen yıl Temmuz ayında eriyen buzun içinde bulunmuştu.

        İtalya'daki uzmanlar bu ay, Dolomitlerin en büyük ve en sembolik buzulu olan Marmolada buzulunun, artan ortalama sıcaklıkların bir sonucu olarak 2040 yılına kadar tamamen eriyebileceğini söyledi.

        Marmolada'nın bir kısmının çökmesi 2022 yılında 11 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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