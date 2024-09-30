Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı! Antalya'nın Kumluca ilçesinde inanılmaz bir felaket yaşandı. İlçede plajda oynayan 2 çocuk, çöken kum tepeciğinin altında kaldı. Olayda çevredekiler tarafından çıkarılan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:48 facebook

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