Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde inanılmaz bir felaket yaşandı. İlçede plajda oynayan 2 çocuk, çöken kum tepeciğinin altında kaldı. Olayda çevredekiler tarafından çıkarılan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan 1'i öldü, diğeri yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Kum Mahallesi'nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile A.S.Ü., Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı.
Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
NEFES BORUSUNA KUM KAÇTIĞI BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, A.S.Ü.'nün ise tedavisi sürüyor.
İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.