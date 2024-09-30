Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!

Bursa'da ablası H.S.'nin (25) nişanlısı S.T. (28) ile eski erkek arkadaşı A.O. (28) arasında çıkan kavgaya karışan ve cep telefonuyla başına vurulan Yasin Sakarya'nın (22) ölümüne ilişkin davada, 'Kasten öldürmek' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Can Oktan (21) ile ağabeyi Mustafa Oktan (24), kararın bozulmasının ardından, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

YARALAMA SUÇU SAYILDI

DHA'nın haberine göre telefonun silah sayıldığı davada, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan'ın arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya'ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, 2 kardeşe 'Yaralama sonucu ölüme neden olmak'tan 11'er yıl 8'er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı.

REKLAM Olay, 2022 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. isimli genç kız, yanına nişanlısı S.T. ve kardeşi Yasin Sakarya'yı alıp, gece alışveriş yapmak için markete giderken, yolda eski erkek arkadaşı A.O. ile karşılaştı. İddiaya göre, arkadaşının kullandığı motosikletten inen A.O, genç kızın nişanlısı S.T.’ye, 'Seninle özel olarak konuşmam gerekiyor' dedi. S.T.'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve kavgaya dönüştü. A.O., belinden çıkardığı, bıçakların keskinliğini artırmakta kullanılan masat ile S.T.'ye vurdu. Arbedede S.T., A.O. ve H.S. yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, aldığı darbelerle kaşı patlayan S.T., nişanlısı tarafından hastaneye götürüldü.

Yasin Sakarya KAVGA KAMERADA Kavgayı duyan H.S.’nin babası F.S. ile kardeşleri Yasin Sakarya ve V.S., A.O.'nun ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti. Tarafların tartışması arbedeye dönüşünce, A.O.'nun kardeşi, Muhammet Can Oktan'ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya'nın başına isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada yaralanıp, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, A.O., İ.O., F.S. ve S.T. gözaltına alındı. A.O. ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.