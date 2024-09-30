Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
Van'da, kaldığı yurttan 27 Eylül akşamı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu." dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı.
Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü'nü seyrediyor.
Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.
28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
3 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.
Polisin araştırmasında, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU
2 gün önce Kabaiş'in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı. Aramalarda kayıp Rojin'e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu.
Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Polis atlı birliği de sahil boyunca devriye attı, çevredeki yerleşim alanlarında sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları da bekleyişlerini sürdürürken baba Nizamettin Kabaiş, açıklamalarda bulundu.
YURT YETKİLİLERİ GEÇ HABER VERDİ İDDİASI
Kızının kaybolduğunu yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne süren Nizamettin Kabaiş, "Aradan 18 saat geçmiş sonra bizi aradılar. Kızım cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında kaldığı yurtta yemek yedikten sonra çıkmış. O sırada annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki, ‘Markete gidip hazır kahve alacağım.’ Annesi de ona, ‘Al hemen yurda geri dön, geç kalma.’ O da ‘Tamam’ demiş. Daha sonra arkadaşı ona mesaj atmış, mesaja da bakmamış. Annesi aramış, telefonu çalmış ama cevap vermemiş. Kımızın kaybolduğu ile ilgili ertesi gün saat 11.45'te beni aradılar. O gece bana haber vermediler. Çocuk yurda gelmemişse neden bana haber vermediler? Ben onlardan şikayetçiyim. Beni aradıklarında kızımın gelmediğini bana söylediler, ben de bana niye bu kadar geç haber verdiniz diye sordum. Telefon, kulaklık, su ve keki sahilin kenarında arkadaşları bulmuş. Yurttan çıktıktan sonra sahile kadar gelmiş. Oradan da kameranın görüş alanından çıkıyor. Cep telefonu, kulaklık, su ve kek bırakmış orda. Burası da güvenlik kamerasının görmediği bir yer" dedi.
Kaybolmadan 3 gün önce kızını kendisinin üniversiteye getirdiğini ve 2 gündür de okula gittiğini söyleyen Kabaiş, "Yurt yetkilileri polis karakoluna da geç haber vermişler. Dün 11.00 sıralarında onlara vermişler, bana da 11.45'te haber verdiler. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bizimle hiçbir sorunu yoktu. Buraya da yeni geldiği için yakın bir arkadaşı da yoktu. Van'a ilk geliyor. Oda arkadaşı da iki gündür gelmiş. O da demiş ki ben telefondan aramışım cevap vermemiş. Arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir haber alamadık" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek kaldığı yurttan çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Genç kızın cep telefonu ve kulaklığı bulunmuştu.