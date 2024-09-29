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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş tepki: Bilgisayarı kameranın önüne koydu! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan flaş tepki: Bilgisayarı kameranın önüne koydu!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın son bölümünde Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 22:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:37
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        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
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        Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

        Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

        İşte o anlar:

        OLAY HAREKET İÇİN AÇIKLAMA

        Jose Mourinho'dan mücadele sonrasında yaptığı hareket için açıklama geldi. Mourinho, kameranın önüne bilgisayarını koymasına ilişkin, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi." ifadelerini kullandı.

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