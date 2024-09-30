"O ARABANIN İÇİNDEN ÇIKABİLMEK BÜYÜK MUCİZE"

Daha önce muhabirlerin, "Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt veren Gülçin Ergül; "Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde... Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum" diyerek, gözyaşlarına boğulmuştu.