Gülçin Ergül: Hayatta kalmam mucizeydi
13 Aralık 2021'de Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül; "Hayatta kalmam mucizeydi" diyerek ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu
Artık faal olmayan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıllarda büyük bir acı yaşamıştı. Şarkıcı, 2021'de Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti.
Sevgilisinin acısıyla sarsılan ve zaman zaman yaptığı duygusal paylaşımlarla onu anmaya devam eden Gülçin Ergül, yıllar sonra ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu.
"HAYATTA KALMAM BİR MUCİZEYDİ"
Gülçin Ergül; "Hayatımda herkesin misyonları olduğuna inanıyorum ve çok büyük acı verici olaylar yaşamış bulunuyorum ama hayatta kalmam aslında bir mucizeydi. Belki de bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği için hayattayım" ifadelerini kullandı.
"O ARABANIN İÇİNDEN ÇIKABİLMEK BÜYÜK MUCİZE"
Daha önce muhabirlerin, "Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt veren Gülçin Ergül; "Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde... Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum" diyerek, gözyaşlarına boğulmuştu.