7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir ilkokulda, iddiaya göre 7 yaşındaki E.S, sınıf öğretmeni Zabit D. tarafından demir çubukla dövüldü. Kolunda ve kafasında darp izleri oluşan öğrenciye hastanede "Bir başka şahıs tarafından darp ve çarpma" tanısıyla rapor verildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan öğretmen, çocuğu dövmediğini demir çubuğun elinden düşmesiyle olayın meydana geldiğini öne sürdü. Öğretmen adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Beylikdüzü'ndeki İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu'nda öğretmen Zabit D. veli Özlem S.'yi arayarak "Oğlun E.'nin koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor, okula gelir misiniz" dedi.
Öğretmenin çağırmasıyla okula giden anne Özlem S. ağlayan 7 yaşındaki oğlunun kolunda demir çubuk izleri gördü, kafasının da şiş olduğunu fark etti.
Anne Özlem S. çocuğunu hemen hastaneye götürdü.
Hastanede muayene edilen E.S, için rapor hazırlandı.
Doktorların inceleme sonucunda, küçük E.'nin kolundaki demir çubuk izleri ve kafasındaki şişliğin "Bir başka şahıs tarafından darp ve çarpma" sonucunda oluştuğu tanısı konuldu.
Olayın darp olma tanısı konulması üzerine hastane polisi, hastanede tutanak tutarak olayı merkeze bildirdi.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği anne Özlem S.'nin ifadesine başvurdu.
Anne ifadesinde, olay günü kendisini oğlunun sınıf öğretmeni Zabit D.'nin aradığını ve "E.'nin koluna çubukla dokundum. Çok ağlıyor okula gelir misiniz" dediğini öne sürdü.
Okula gittiğinde çocuğunun okul müdürünün odasında olduğunu ve ağladığını gördüğünü anlatan anne "Müdür ve birkaç öğretmen oğlumu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bana sadece kolunu gösterdiler. Oğluma 'başka bir yerin acıyor mu?' diye sorduğumda, oğlum eliyle saçını sıyırarak kafasını gösterdi ve kafası şişmiş ve kıpkırmızıydı." dedi.
KAFASINI ŞİŞ OLDUĞUNU YENİ GÖRDÜLER
Anne ifadesine şöyle devam etti:
"Müdür ve diğer öğretmen kafasının şiş olduğunu ilk o zaman gördüler. Benim moralim çok bozulmuştu ve ağlamaklı oldum. Beni sakinleştirmeye başladılar ve bana müdür, Zabit öğretmeni tam hatırlayamadığım 'sorgulayacağız' anlamına gelen ifade kullandı. Daha sonra oğlumu alıp hastaneye rapor almaya gittik. Oğluma nasıl olduğunu sorduğumda bana, 'kalemliğimden kurşun kalemimi arıyordum, Zabit öğretmen gelip, elindeki demir çubukla birden bana vurdu', dedi."
SAVCILIK DEMİR ÇUBUĞA EL KOYDU
Bu ifadenin ardından cumhuriyet savcılığın talimatı üzerine öğretmen Zabit D’nin kullandığı iddia edilen demir çubuğa incelenmek üzere el konuldu. Savcılığın talimatıyla öğretmenin de ifadesi alındı.
İfadesi alınan öğretmen Zabit D., küçük çocuğu dövmediğini demir çubuğun elinden düşmesiyle olayın meydana geldiğini iddia etti. Öğretmen adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.