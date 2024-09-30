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        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nazilerin İtalya'nın Marzabotto beldesinde 1944 yılında 770 kişiyi katletmesi sebebiyle özür diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 01:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 01:19
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        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkesine 26-29 Eylül'de resmi ziyaret düzenleyen İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile İtalyan devletine ait özel uçakla Bologna kentine gelerek, burada Marzabotto katliamının 80. yıl dönümü törenlerine katıldı. İki cumhurbaşkanı, Marzabotto'nun Monte Sole mevkisinde katledilenler anısına yapılan anıta beraber çelenk koydu.

        "BURADA KELİMELER AZ KALIYOR"

        Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Burada kelimeler az kalıyor. 80 yıl önce Monte Sole'de yaşananları anlatmaya bunlar yetmez. Ne kadar zulüm, ne kadar acı. Burada hayatları mahvolan o kadar çok insan var ki." dedi.

        Bugün burada konuşmasının, 80 yıl önce hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Almanlarla uzlaşması sayesinde olduğunu belirten Steinmeier, "Almanya Cumhurbaşkanı olarak yalnızca acı ve utanç hissediyorum. Ölenlerin önünde eğiliyorum. Bugün ülkem adına sizden özür ​​diliyorum." diye konuştu.

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        İTALYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

        İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella da katliamın yıl dönümünde kendisiyle anmaya gelen Alman mevkidaşına teşekkür etti.

        Mattarella, "Vahşice katledilen bunca yaşam karşısında hep birlikte başımızı eğmek, insanlık dışı faşist Nazi vahşetinin bu topraklarda, bu toplumlarda açtığı uçurumları en yoğun dayanışma duygularıyla doldurmak için buradayız. Hatırlamak için buradayız çünkü hafıza sorumluluk ister." ifadelerini kullandı.

        Mattarella, İtalya'nın, Almanya'nın ve Avrupa'nın özgürlüğü, barışı, demokrasiyi, hakları ve toplumu, yeni bir güvenliği inşa ederek o cehennemden ayağa kaldırdığını söyledi.

        NAZİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CİDDİ KATLİAMLARDAN BİRİ

        Marzabotto'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Nazilerin işgal ettiği İtalya'da gerçekleştirdiği ciddi katliamlardan biri olarak biliniyor.

        İtalya'nın Bologna kenti yakınlarındaki Marzabotto beldesinde, 29 Eylül-5 Ekim 1944 tarihlerinde Nazi birlikleri aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 770 sivili katletmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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