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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya vefat etti - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın babası vefat etti

        Emekli manken Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti. Deniz Akkaya, kızının velayeti konusunda babasıyla uzun süredir gerilim yaşıyordu. Ölümü bile Deniz Akkaya'nın babasına olan kızgınlığını dindirmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:51
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        Babası vefat etti
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        Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya yaşamını yitirdi. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yapan Muzaffer Akkaya'nın vefatıyla ilgili Deniz Akkaya, bir açıklama yaptı.

        Emekli manken, X hesabından şunları söyledi: Yakışıklılar yakışıklısı babam... Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş, üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi ailenin en büyüğü, kaptanı, tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye'de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef, o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı.

        Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık.

        Sevgili babacığım beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba - kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hâlâ rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında.

        Muzaffer Akkaya’nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

        Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya da 2019'da hayatını kaybetmişti.

        "ANNEMİ ÖLDÜRDÜN, SIRA BANA GELDİ" DEMİŞTİ

        Deniz Akkaya kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini söylemişti. Akkaya, kendi babasının eski eşi Efe Önbilgin'in tarafını tuttuğunu öne sürerek; "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddeti, anneme yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim" demişti.

        TERMOS SİLAH SAYILDI

        Emekli manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı Ayşe Özbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü.

        Bu olayın ardından devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında, 'Alt soya karşı kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

        İddianamede, Deniz Akkaya'nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı, kızı Ayşe Özbilgin'e fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.

        Mahkeme, Deniz Akkaya'ya 'Alt soya karşı kasten yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulundurarak Deniz Akkaya'nın cezasını ertelemedi.

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