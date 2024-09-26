Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem derbi mağlubiyetini unutturmak hem de Avrupa Ligi'ne üç puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçının tüm detayları haberimizde...

Ajanslar Giriş: 26.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:47 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL