Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Beyin göçü kadında da erkekte de arttı - Haberler

        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini ilk kez yayımladı. Verilere göre, 2023'te yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 2'si beyin göçü ile yurt dışına yerleşti. Kadınların beyin göçü oranı yüzde 1.6 iken; bu oran erkeklerde yüzde 2 oldu. En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri olurken; en çok tercih edilen ülke ise ABD oldu

        Giriş: 26.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Beyin göçünün en yoğun yaşandığı alan ise bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü oldu.

        Çalışmaya, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyetinin ardından yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil edildi. Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, eğitim ve öğretim alanı, bölüm, cinsiyet ve göç edilen ülke gibi çeşitli kategorilere göre detaylandırıldı.

        REKLAM

        BEYİN GÖÇÜ ORANI KADINLARDA DA ERKEKLERDE DE ARTTI

        Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 2 seviyesine ulaştı. 2015 yılında bu oran yüzde 1.6 olarak kaydedilmişti. İstatistiklere cinsiyet bazında bakıldığında ise yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1.1 iken bu oran 2023 yılında 1.6'ya; erkeklerde ise yüzde 2'den yüzde 2.4'e tırmandı.

        EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP MESLEKLER

        İstatistiklere göre, en yüksek beyin göçü oranına sahip alanlar yüzde 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 4.4 ile mühendislik, imalat ve inşaat ile yüzde 2.6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu.

        Bu meslekleri yüzde 2.1 ile hizmetler, yüzde 2 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon, yüzde 1.9 ile sanat ve beşeri bilimler, yüzde 1.7 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 0.7 ile tarım ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik, sağlık ve refah ile eğitim takip etti.

        MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YÜZDE 17,9 İLE ZİRVEDE YER ALDI

        Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip bölüm yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik oldu. Bu bölümü 10,2 ile biyomühendislik, yüzde 9.8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9.1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8.9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8.4 ile bilgisayar mühendisliği takip etti.

        EN ÇOK ABD'YE GÖÇ ETTİLER

        Yükseköğretim mezunlarının en fazla göç ettiği ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

        ABD'den sonra mezunların göç tercihinde şu ülkeler yer aldı:

        Almanya (yüzde 17,5),

        Birleşik Krallık (yüzde 11,2),

        Hollanda (yüzde 6.9)

        Kanada (yüzde 4.9)

        HANGİ BÖLÜM HANGİ ÜLKEYİ TERCİH ETTİ?

        ABD ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme oldu.

        Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar ise bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?