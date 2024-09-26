Beyin göçü kadında da erkekte de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Beyin göçünün en yoğun yaşandığı alan ise bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü oldu.

Çalışmaya, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyetinin ardından yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil edildi. Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, eğitim ve öğretim alanı, bölüm, cinsiyet ve göç edilen ülke gibi çeşitli kategorilere göre detaylandırıldı.

REKLAM BEYİN GÖÇÜ ORANI KADINLARDA DA ERKEKLERDE DE ARTTI Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 2 seviyesine ulaştı. 2015 yılında bu oran yüzde 1.6 olarak kaydedilmişti. İstatistiklere cinsiyet bazında bakıldığında ise yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1.1 iken bu oran 2023 yılında 1.6'ya; erkeklerde ise yüzde 2'den yüzde 2.4'e tırmandı. EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP MESLEKLER İstatistiklere göre, en yüksek beyin göçü oranına sahip alanlar yüzde 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 4.4 ile mühendislik, imalat ve inşaat ile yüzde 2.6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu.

Bu meslekleri yüzde 2.1 ile hizmetler, yüzde 2 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon, yüzde 1.9 ile sanat ve beşeri bilimler, yüzde 1.7 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 0.7 ile tarım ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik, sağlık ve refah ile eğitim takip etti. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YÜZDE 17,9 İLE ZİRVEDE YER ALDI Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip bölüm yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik oldu. Bu bölümü 10,2 ile biyomühendislik, yüzde 9.8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9.1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8.9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8.4 ile bilgisayar mühendisliği takip etti.