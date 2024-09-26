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        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı

        İstanbul Sultangazi'de sokakta bulunan el yapımı patlayıcının, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan ve yurt dışında olan Bilal İmar'ın talimatıyla boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bırakıldığı ortaya çıktı. Firari zanlının talimatıyla Arnavutköy'de de eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:07
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy'de bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.

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        Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Bilal İmar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, sözkonusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi.

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        İmar'ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.

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        Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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        UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

        Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi'de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi.

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        Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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        4 TUTUKLAMA

        Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli 22 Eylül'de adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.

        #PKK
        #Terör
        #kadına şiddet
        #İstanbul Sultangazi
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