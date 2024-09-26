Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı'nın zemin katındaki fırında usulsüz tadilatlar yaptıkları tespit edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan fırın işletmecileri Akın Yağcı (78) ve eşi Ferihan Yağcı'nın (70) notere giderek, vekalet verdikleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğunun 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 19 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

FIRIN İŞLETMECİLERİNE GÖZALTI KARARI Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, ölenlerin yakınlarının zemin kattaki fırında usulsüz tadilatlar yapıldığını öne sürmesi üzerine fırın işletmecileri Feriha-Akın Yağcı hakkında gözaltı karar verildi, ancak şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine Yağcı çifti hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. REKLAM

BAŞKENTTE VEKALET VERDİKLERİ BELİRLENDİ Soruşturma sonunda firari Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı ile binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi (63) hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıkların yargılanması sürerken, yaklaşık 19 aydır aranan firari sanıklardan Akın Yağcı'nın 23 Ağustos 2023'te, Ferihan Yağcı'nın ise 2 Kasım 2023'te Ankara 3'üncü Noter'de çocuklarına vekalet verdikleri ortaya çıktı. Çiftin çocuklarından Volkan Yağcı'nın da bu vekaletlerle notere gidip anne ve babası için avukatlara vekalet verdiği belirlendi. REKLAM

"ANKARA'DA GEZİYORLAR" Davanın avukatlarından olan ve binada nenesini kaybeden Musa Eren Bayazıt, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan kişinin noterde işlem yaptırırken otomatik olarak emniyetin sistemine bilgi gittiğini; bu sisteme rağmen Yağcı çiftinin yakalanamamasına bir anlam veremediğini söyledi. Firari çiftin bir an önce yakalanıp mahkemede hesap vermesi gerektiğini ifade eden Bayazıt, "19 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten aranan fırın işletmecileri, 19 aydır aranırken onlar başkent Ankara'da elini kolunu sallayarak geziyorlar. 19 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Akın ve Ferihan Yağcı çifti notere giderek vekaletname veriyorlar ve işlem yapıyorlar. Bu vekaletnamelerden biri avukat tutmak için, diğeri ise mal kaçırmaya yönelik. Bu kimseler elini kolunu sallayarak vekaletnameyi verdikten sonra başkent Ankara'da gezmeye devam ediyorlar. Polis bunları niye yakalamıyor?" dedi. REKLAM