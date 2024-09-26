Geçen yıl birçok ölüme neden olan mantar nedeniyle Kastamonu'da 5 kişi zehirlendi. İnebolu ilçesi Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu (73), Fatma Tunoğlu (70), Sabahat Akman (50), Dursun Tunoğlu (58) ve Sevim Tunoğlu (58), ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.