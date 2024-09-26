Esenler'de alkollü taksici polis otosuna çarpıp kaçtı, yakalanınca ekiplere saldırdı
İstanbul Esenler'de polis ekip otosuna çarparak kaçan taksi sürücüsü, kısa sürede yakalandı. Yakalandıktan sonra yapılan testte 2,18 promil alkollü çıkan sürücü polis ekiplerine saldırdı. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
Giriş: 26.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:01
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Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde Oktay Ürer'in kullandığı taksi, seyir halindeki polis otosuna çarptı. Kazanın ardından sürücü araçla kaçtı.
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Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtıktan kısa bir süre sonra taksi sürücüsü Oktay Ürer, Atışalanı Köprüsü mevkisinde yakalandı.
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Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.