Kültürel zenginliğin alfabelelere dökülmüş hali: Latin harfi kullanmayan diller!

FARSÇA

Farsça, İran'ın resmi dilidir ve eski Fars dilinden türemiştir. Sağdan sola doğru yazılan ve Fars-Arap alfabesini kullanan bu dil, İran, Afganistan ve Tacikistan'da yaklaşık 60 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Farsça, çok merkezli bir dil olarak farklı yazılı ve sözlü biçimlerde kullanılır, bu da onu zengin ve çeşitli bir dil haline getirir.