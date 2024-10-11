Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan lideri Vucic, Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin, "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.
Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Vucic'den paylaşım
Sırbistan lideri Vucic, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, dünyanın siyasi ve ekonomik zorluklarla dolu gündemi içinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını, barış ve refahı özleyen bölgeye istikrar katkısı sağladığını kaydeden Vucic, şu yer verdi:
"Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan'ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Ekonomi, bu ziyaretin en önemli konularından biridir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardandır ve bu ziyarette yeni projeler ve yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret konuları ele alınacaktır. Bu, özellikle mevcut zorlayıcı küresel ekonomik koşullarda, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır."
Vucic, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemli olduğunu, bunun da Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.