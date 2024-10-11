Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı! İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayıp dehşet dolu anlar yaşatan 17 yaşındaki M.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını anlatan M.G., buna dair rüyalar gördüğünü ve olay günü de bu rüyaları görünce bıçakla dışarı çıktığını anlattı. Saldırgan, özellikle birini görerek saldırmadığını gelişi güzel saldırdığını söyledi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

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