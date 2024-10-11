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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayıp dehşet dolu anlar yaşatan 17 yaşındaki M.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını anlatan M.G., buna dair rüyalar gördüğünü ve olay günü de bu rüyaları görünce bıçakla dışarı çıktığını anlattı. Saldırgan, özellikle birini görerek saldırmadığını gelişi güzel saldırdığını söyledi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 11.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:36
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        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
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        Başakşehir'de yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı.

        3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan şüpheli 17 yaşındaki M.G. ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

        TUTUKLANDI

        Dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 17 yaşındaki M.G. cadde üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheli M.G., bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

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        ŞOKE EDEN İFADELER

        Gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi de ortaya çıktı. M.G. ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarı da kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

        "HEDEF SEÇMEDEN BIÇAKLADIM"

        İfadesinde sokakta gördüğü kişileri bıçakla saldırarak yaraladığını ifade eden M.G., "Özellikle kimseyi bilerek hedef seçmedim" diyerek, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağı düşüncesiyle onlara bıçakla saldırdığını söyledi.

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