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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı

        İstanbul'da dehşet dolu anlar yaşandı. Başakşehir'de yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı. Olay ise ağustos ayında Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıya benzetildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:11
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        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
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        Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı.

        DHA'nın haberine göre 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        SALDIRI ANI KEMARADA

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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        ÖNCE HAZIRLANDI

        Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.

        Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

        ESKİŞEHİR'DEKİ SALDIRIYI HATIRLATTI

        Dehşet dolu anlar, Eskişehir'de ağustos ayında bilgisayar oyunundan etkilenip maske ve çelik yelek giyerek elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Arda K.'nın saldırısına benzetildi.

        Kentin Tepebaşı ilçesinde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı.

        Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.

        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Haberi Görüntüle
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