Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
Galatasaray'da Mauro Icardi gündemden düşmüyor... Milli maç arasında ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Icardi bu kez transfer söylentisiyle manşetlerde
Galatasaray'da Mauro Icardi manşetleri süslemeye devam ediyor.
Alanyaspor maçından hemen sonra ülkesi Arjantin'e giden yıldız golcü, Wanda Nara ile barıştı.
Arjantin basınına göre Icardi'nin ülkesine transfer olma ihtimali bulunuyor.
Çıkan haberlere göre Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, Türkiye'de yaşamak istemiyor.
Bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara, Icardi'den kariyerine İtalya ya da ülkesinde devam etmesini istiyor.
Icardi'nin menajerliğini yapan kişilerden biri olan Wanda Nara bir süre önce River Plate formalı fotoğraf paylaşmıştı.
Icardi'nin ülkesine döner dönmez yaptığı sosyal medya paylaşımında da River Plate'in maçlarını oynadığı Monumental stadının yer alması bu iddiaları daha da artırdı.
Son dönemde fiziksel durumu ve izinleriyle gündeme oturan Icardi, geçen günlerde eleştirilere yanıt vermiş ve Galatasaray'daki gol sayısı ile kazandığı kupayı paylaşmıştı.
Galatasaraylı yetkililer ise şu anda herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığını, Icardi'nin Wanda Nara ile barışmasının ise olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.