Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!

Sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile 90+5'te yediği golle berabere kalarak giriş yaptı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ekim ve kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan Siyah-beyazlılarda yönetim de takviye için arayışlara başladı.

KANAT, FORVET VE SOL BEK...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, önceliği ise 3 mevkiye verecek.

Beşiktaşlı kurmaylar, en büyük önemi kanat takviyesine verirken devre arasında bu bölgeye kesin olarak transfer yapılacak.

Siyah-beyazlılar, uzun maratonda Ciro Immobile'ye alternatif olacak bir forvet için de arayışlarını sürdürüyor.

Beşiktaş yönetiminin takviye için gündeminde olan diğer bir bölge ise sol bek...

Arthur Masuaku, bu bölgedeki tek orijinal bek oyuncusu olurken cezalı olduğu Kayserispor maçında yerine Emirhan Topçu forma giymişti.

Siyah-beyazlılar uygun bir isim bulunması halinde sol bek transferini de ocak ayındaki ara transfer döneminde bitirmeyi hedefliyor.