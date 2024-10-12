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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde hafif ticari araç, otomobil, kamyon ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:38
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        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Dicle Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı otomobil ile M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki kamyonla, E.Ç'nin kullandığı otomobil ise V.K. idaresindeki traktörle çarpıştı.

        HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin cesedi Hani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazaya karışan otomobilde yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        #Hani
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