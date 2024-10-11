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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Lamine Yamal ve Endrick ile yarışıyor! Yasin Özcan ilk 15'te - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal ve Endrick ile yarışıyor! Yasin Özcan ilk 15'te

        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 20 yaşını doldurmamış futbolcuları mercek altına aldı ve en iyi 100 genç oyuncusu sıraladı. Kasımpaşa'nın yıldız savunmacısı Yasin Özcan listenin 12. sırasında yer alırken, Türkiye'den ilk 15'e giren tek futbolcu durumda. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:29
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        FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünyanın en iyi genç futbolcularını sıraladı.

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        Araştırmada 20 yaşını doldurmamış futbolcular mercek altına alındı ve en iyi 100 genç listelendi.

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        Çeşitli parametrelerde filtrelenen oyuncular arasına Türkiye'den sadece üç oyuncu girdi.

        4

        Başakşehir'den Hamza Güreler 97, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 35, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ise 12. sırada yer aldı.

        5

        Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, aynı yaş ve pozisyondaki oyuncular için 2.75 kat daha fazla deneyimle liste başında yer alıyor.

        6

        Yine Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcusu Pau Cubarsi ise 2.42 tecrübeyle ikinci sırada yer alıyor.

        7

        Real Madrid'in yeni yıldızı Endrick Felipe 2.40 deneyim ile üçüncü; PSG'nin yıldızı Warren Zaire-Emery ise 2.40 tecrübe ile dördüncü sırada yer alıyor.

        8

        Kasımpaşa'nın yıldız savunmacısı Yasin Özcan ise Türkiye'den ilk 15'e giren tek futbolcu durumda.

        9

        19 yaşındaki Yasin, 2.09'luk deneyim puanı ile listede kendisine 12. sırada yer buldu.

        10

        Yasin aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligi dışarı çıkarıldığında yapılan filtrelemede ise dünyanın en iyi üçüncü genç oyuncusu oluyor.

        11

        Bu alanda Yasin'in önünde sadece Ekvador ekibi Independiente del Valle'den Kendry Paez ve Brezilya temsilcisi Palmeiras'tan Estevao Willian bulunuyor.

        12

        Yasin, dünyanın en iyi genç stoperleri arasında da ikinci sırada yer alıyor.

        13

        18 yaşındaki savunmacıyı bu alanda geçen tek futbolcu, listenin zirvesine oynayan Pau Cubarsi.

        14

        Yasin, Haziran 2024'te hazırlık maçı kapsamında A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilmişti.

        15

        Ay-yıldızlı formayı ilk olarak 16 yaş altı kategorisinde giyen Yasin, Türkiye 17 yaş altı ve Türkiye 21 yaş altı takımlarında 10'ar kez görev yaptı.

        16

        Kasımpaşa altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'deki sekiz maçın tamamında oynadı.

        17

        Sol bekte de görev yapabilen genç savunmacı, gösterdiği performansla sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

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