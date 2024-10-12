İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
İstanbul'da, alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırganı, arkadaşı sarılarak uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı.
ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre bir süre araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET
Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.