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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına feci darp | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!

        İstanbul'da, alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırganı, arkadaşı sarılarak uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:19
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        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
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        İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı.

        ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

        SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET

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        Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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