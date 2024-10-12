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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir - Adana Haberi | Son dakika haberleri

        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde ağabeyini terk eden yengesi Fadime Öztürk'ü darp edip, kaldığı babasının evine molotofkokteyli atan Mert Yiğit Öztürk ifadesinde, "Kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir. İçki şişesine benzin doldurup eve attım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:58
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        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
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        Adana'da ağabeyini terk eden yengesi Fadime Öztürk'ü (23) darbedip, kadının babasının evine molotofkokteyli atan Mert Yiğit Öztürk (21), tutuklandı. Öztürk, ifadesinde, "Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi.

        Olay, 9 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten (25) bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti.

        Bunun üzerine Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk ile arkadaşı M.S. (17) ile yengesinin evine gitti. Öztürk, tartıştığı yengesini darbedip, evden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar adrese giden Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        2 ŞÜPHELİ SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

        İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadime Öztürk tedavisi sonrası taburcu edilirken, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı.

        Polis merkezine götürülen şüphelilerden Öztürk, ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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