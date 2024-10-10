Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eşinin sığındığı eve molotof attı | Son dakika haberleri

        Eşinin sığındığı eve molotof attı

        Adana'da şiddete uğrayan kadın babasının evine sığındı. Eşi ve kardeşi ise sığındığı eve motoloflu saldırıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:25 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da şiddet uyguladığı eşinin sığındığı babaevine molotoflu saldırıda bulunan koca ve kardeşi gözaltına alındı.

        Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

        Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

        REKLAM

        Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?