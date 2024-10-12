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        Haberler Dünya İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı | Dış Haberler

        İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

        İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sistemini konuşlandırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:59
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        ABD'den İsrail'e füze savunma sistemi
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        İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

        ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

        Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

        Şu anki konuşlandırma, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        İsrail’in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud’un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran’ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

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        #israil
        #ABD
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