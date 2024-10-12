İsrail ordusu: ABD, İran tehditleri nedeniyle İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı

İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

Şu anki konuşlandırma, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.