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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamuda servis hizmeti devam edecek - İş-Yaşam Haberleri

        Memur-Sen Başkanı açıkladı: Kamuda servis hizmeti devam edecek

        Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:56
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        Kamuda servis hizmeti devam edecek
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        Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

        Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

        Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

        "Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

        SAVUNMA VE GÜVENLİK HARİÇ SERVİS HİZMETİNİN SÖZLEŞME BİTİMİNDE SONA ERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

        Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı.

        Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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