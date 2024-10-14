Kamuda servis hizmeti devam edecek

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."