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        Haberler Gündem Son dakika: Şeyda Yılmaz'ın katiline çöp poşeti giydirildi, hayvan koruma aracına bindirildi

        Polis Şeyda Yılmaz'ın katiline çöp poşeti giydirildi, hayvan koruma aracına bindirildi

        İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Geçti'nin üzerine siyah çöp poşeti giydirildiği dikkat çekerken; Geçti, Hayvan Durum İzleme aracı ile adliyeye götürüldü

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 23.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:09
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        Polis katili böyle götürüldü
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        İstanbul Ümraniye’de yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit olmasına neden olan şüpheli Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracıyla götürüldü.

        Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahıs 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yakalama sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

        Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27), şüpheliye karşılık verdi ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de olayda yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Kürşat Hakkı Sarıtepe ve P.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

        ADLİYEDE İFADESİ ALINIYOR

        Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin savcılık sorgusu başladı.

        Şüpheli Yunus Emre Geçti, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıkta şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı.

        26 SUÇ KAYDI

        19 yaşındaki Yunus Emre Geçit'in daha önceden pek çok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

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