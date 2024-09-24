İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon! İsrail'de OHAL ilan edildi,Lübnan'ın güneyinden kaçış sürüyor

İsrail-Lübnan hattında geçtiğimiz Salı günü Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının patlatılması, Çarşamba günü telsizlerinin hedef alınmasının ardından yükselen tansiyon had safhaya çıktı.

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında o günden bu yana karşılıklı saldırılar yaşanırken, İsrail dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmaya başladı. Lübnan'ın güneyindeki on binlerce vatandaş kaçmaya başladı.

"EN KANLI GÜN" Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin 492'ye, yaralananların sayısının bin 645'e yükseldiğini bildirdi. Bu saldırılardaki can kaybının 1975-1990'daki iç savaştan bu yana en yüksek kayıp olduğunu bildiren Lübnan Sağlık Bakanı, iç savaştan bu yana "en kanlı günü" yaşadıklarını söyledi. REKLAM

İSRAİL'DEN 1100 NOKTAYA HAVA SALDIRI İsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, 1400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı. İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi? Haberi Görüntüle İsrail ordusunun gün boyunca yoğun ve şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan ise ülkeye sabah saatlerinden itibaren gün boyunca en az 200 roket atıldığı bildirildi.

NETANYAHU'DAN "EVLERİ TERK EDİN" ÇAĞRISI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kuzey sınırındaki "güvenlik dengesini" değiştirdiğini söyledi. İsrail Başbakanı dün gerçekleşen güvenlik toplantısında, "Kuzeydeki güvenlik dengesini, güç dengesini değiştireceğimize söz verdim ve tam olarak bunu yapıyoruz" dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun hava saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan’da halktan evlerini terk etmeleri gerektiğini öne sürerek, saldırılar sona erdiğinde "güven içinde evlerine dönebilecekleri" iddiasında bulundu. REKLAM İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'daki "sonraki aşamalara" hazırlandığını ve daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi ve "Esasen, Hizbullah'ın son 20 yıldır inşa ettiği muharebe altyapısını hedef alıyoruz. Bu çok önemli." dedi. İSRAİL'DE OHAL İLANI Tel Aviv yönetimi 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini hükümet oturumunda telekonferans oylamasıyla onayladı. İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.