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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:21
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        UCM Başsavcısını kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

        Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Karim Khan
        #haberler
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