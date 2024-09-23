Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti
Giriş: 23.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
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