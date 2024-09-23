Sinema dünyasından acı haber...

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti.

Tomris Giritlioğlu, 1999'da Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı kitabından uyarladığı "Salkım Hanım'ın Taneleri"ni çekiyordu. Avşar Yapım'ın ilk sinema filmi olan "Salkım Hanım'ın Taneleri", Giritlioğlu'nun kariyerinde sıçrama tahtası niteliği taşıyacaktı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü' kazanan filmde; başrolleri; Hülya Avşar, Kamran Usluer, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Derya Alabora, Güven Kıraç ve Zafer Algöz paylaşıyordu.

Ocak ayındaki çekimlerin bir bölümü Büyükada'da gerçekleştiriliyordu.

Hülya Avşar'ın canlandırdığı 'Nora'nın yağmur altında yarı çıplak bir halde konaktan bahçeye çıkma sahnesi çekileceğini öğrendikten sonra Büyükada'ya gittim.

Söz konusu sahne gece yarısı çekilecekti.

Hava bir hayli soğuktu.

Benimle birlikte orada olan başka bir meslektaşımla birlikte konağın kapısına gittik.

Set amiri, Tomris Giritlioğlu'nun sete girilmesine izin vermediğini söyledi. Oldukça diretsek de izin alamadık.

Biz de fotoğraf çekmek için bahçe yanındaki bir ağaca tırmandık.

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Bir süre sonra çekimler başladı.

Bir itfaiye aracı gelip, yapay yağmurlama yaptı.

Yağmurlama, hemen bizim tırmandığımız ağacın arkasında yapıldığı için bir hayli ıslandık.

Çekimlerin ortasında Tomris Giritlioğlu, bizi ağaçta görünce, çekimi durdurdu. Kızgınlıkla gülme arasında bir ifadeyle "Ağaçta iki davetsiz kuş var. Yakalayın da yanıma getirin" dedi.

Ağaçtan inip yanına gittik.

"Bu ne hal? Güldüğüme bakmayın. Sinirden gülüyorum. Donmasanız, düşüp bir yerinizi kıracaksınız. Başımızı belaya sokacaksınız. Bu fotoğrafı çekmek çok mu önemli?" dedi.

Biz de; "İşimiz bu" deyince; "Evet, saygı duyarım. Sizin için bu kadar önemliyse önce şu sobanın yanına gidip kurulanın, sonra gelin. Çekersiniz" dedi.

Tomris Giritlioğlu'nun sert görünümünün altında yufka bir yüreğe sahip olduğunu o gün orada gördüm.

Sonraki günlerde ne zaman sete gitsem, sohbet etmese de sahnelerin fotoğraflarını çekmeme izin verdi.

Bir gün; "O kadar gelip - gidiyorsun. Akıl vermek haddime değil ama set izlenimi yapmanı tavsiye ederim" dedi.

"Salkım Hanım'ın Taneleri" ile başlayan set izlenimi haberlerim, günümüze kadar uzandı.

Ne yazık ki kanser, Tomris Giritlioğlu'nun aramızdan erken ayrılmasına neden oldu. 66 yaşında hayata veda etti.

Cansel Elçin üzüntüsünü; "Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşça kal Tomris" şeklinde dile getirdi.