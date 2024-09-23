Son dakika haberi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vuruyor
İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı. İsrail ordusu, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını söyledi. 100 binlerce insanın İsrail'in saldırılarından ülkenin kuzeyine kaçtığı belirtildi
İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı. İsrail ordusu, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını söyledi.
KARAKİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Öte yandan Ali Karaki'nin öldürüldüğüne yönelik iddialar da dile getiriliyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
"1975-1990'DAN BU YANA EN KANLI GÜN"
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi.
İsrail saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapan Ebyad, iç savaştan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en fazla can kaybının görüldüğünü belirtti.
İsrail’in bugünkü saldırılarında 24'ü çocuk, 39'u kadın 274 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ebyad, 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Lübnanlı Bakan ayrıca 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan ve 33 gün süren savaşta yaklaşık 10 bin kişinin yaralandığını, İsrail’in son bir haftalık saldırılarında yaralananların sayısının ise 5 bin 100'e dayandığını aktardı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.
LÜBNANLILAR GÜNEYİ TERK EDİYOR
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a doğru göç dalgası sürüyor.
Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.
Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hastaneleri, ambulansları ve sağlık merkezlerini hedef aldı.
Saldırılarda 21'i çocuk, 39'u kadın 274 kişi hayatını kaybetti, 1024 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun saldırılarında 3 ambulans vuruldu, 2 sağlık çalışanı öldü, 16'sı da yaralandı.
Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...