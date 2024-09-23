Son dakika haberi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vuruyor

İsrail ordusu, Beyrut'u vurmaya başladı. İsrail ordusu, saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğunu belirtti. Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in Hizbullah komutanlarından Ali Karaki'yi hedef aldığını söyledi.

Öte yandan Ali Karaki'nin öldürüldüğüne yönelik iddialar da dile getiriliyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"1975-1990'DAN BU YANA EN KANLI GÜN"

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi.

İsrail saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapan Ebyad, iç savaştan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en fazla can kaybının görüldüğünü belirtti.

İsrail’in bugünkü saldırılarında 24'ü çocuk, 39'u kadın 274 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ebyad, 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti.