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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail: 800 Hizbullah hedefi vuruldu | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail: 800 Hizbullah hedefi vuruldu

        İsrail ordusundan "Sabahtan bu yana Lübnan'da 800 Hizbullah hedefi vuruldu" açıklaması yapıldı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ise İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:33
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        İsrail: 800 Hizbullah hedefi vuruldu
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        İsrail ordusu, Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe şiddetli ve yoğun hava saldırılar düzenledi. Yetkililer, sabahtan bu yana 800 Hizbullah hedefinin vurulduğunu açıkladı.

        Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

        Ebyad, "İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ü çocuk, 39'u kadın 274'e yükseldi, yaralıların sayısı da 1024'e çıktı." dedi.

        Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

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        İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 16'sının da yaralandığını aktardı.

        Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

        Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı.

        Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabahtan itibaren sürdürdüğü hava saldırılarında 274 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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