Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu - Narin Güran cinayeti son durum

        Son dakika haberi Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!

        Diyarbakır'da, kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda, diş izinin gerçekleşme zamanın ise Narin'in kaybolduğu günle uyumlu olduğu da yazıldı.

        Giriş: 23.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

        ISIRIK RAPORU TAMAMLANDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle ilgili rapor tamamlandı.

        KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ

        İstanbul Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini bildirdi.

        AĞABEY ENES'İ KİM ISIRDI?

        Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" denildi.

        OLAY GÜNÜYLE UYUMLU

        Yapılan incelemelerde, Enes Güran’ın diş izinin ne zaman yapıldığına dair bilgilere de yer verildi. Raporda; "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğu belirtildi.

        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?