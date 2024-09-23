Son dakika haberi Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
Diyarbakır'da, kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda, diş izinin gerçekleşme zamanın ise Narin'in kaybolduğu günle uyumlu olduğu da yazıldı.
Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.
ISIRIK RAPORU TAMAMLANDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle ilgili rapor tamamlandı.
KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ
İstanbul Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini bildirdi.
AĞABEY ENES'İ KİM ISIRDI?
Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" denildi.
OLAY GÜNÜYLE UYUMLU
Yapılan incelemelerde, Enes Güran’ın diş izinin ne zaman yapıldığına dair bilgilere de yer verildi. Raporda; "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğu belirtildi.