Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

AĞABEY ENES'İ KİM ISIRDI?

Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" denildi.