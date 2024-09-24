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        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

        İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. Kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bugün de Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:50
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        İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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        Çalışmalar sürerken bugün de Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

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        Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

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        NE OLMUŞTU?

        İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurmuş, ardından kötü koku sorunu baş göstermişti. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlanmıştı.

        İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri almış, ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

        #İzmir Körfezi
        #balık ölümleri
        #kirlilik
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