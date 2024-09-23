Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Tunç şunları söyledi: "Soruşturmalar etkin şekilde devam etti. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz çalışması söz konusu. Ülke, millet olarak Narin'in katillerinin tespiti ve en ağır cezaya çarptırılması konusunda beklenti var. Bu karşılanacaktır. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller, veriler, ifadeler, ifadelerde çelişkiler var."