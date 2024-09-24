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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Muçi kanatlarda uçamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Muçi kanatlarda uçamıyor!

        Beşiktaş'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta kadroda yer almayan Ernest Muçi, 10 numara dışında görev aldığı kanatlarda verimli olamadı. Beşiktaş'la birlikte kariyerinde 10 numara ve forvet bölgelerinde 137 maçta 35 gol ve 10 asist üreten Muçi, kanatlarda forma giydiği 28 maçta ise 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayabildi .

        Giriş: 24.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:31
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        Muçi kanatlarda uçamıyor!
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        Beşiktaş'ta sezona beklentilerin altında başlayan Ernest Muçi, Eyüpspor ile oynanan maçta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararıyla kadroda yer almadı.

        Arnavut futbolcu, bu sezon ilk kez kadro dışında kalarak 12+2 kuralı nedeniyle tribüne çıkan yabancı futbolcu oldu.

        Bu sezon Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçı ile Samsunspor ile Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçlarda kadroda olsa da oyuna girmeyen Muçi, Antalyaspor maçında ise son 3 dakika oyuna girerek takımının 4. golünü kaydetti.

        Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda oynanan Lugano maçında son 20 dakika, rövanşta ise son 24 dakikada süre alan Muçi, ligdeki Sivasspor karşısında 11 başlarken 62 dakika sahada kaldı.

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        Muçi, Trabzonspor deplasmanında ise ikinci yarıda oyuna girip 24 dakika süre alsa da bekleneni veremedi. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında ise kadro dışında kaldı.

        Rafa Silva'nın transferinin ardından asıl bölgesi olan 10 numaradaki yerini kaybeden Muçi, bu süreçte 5 maçın 4'ünde sol kanatta, 1'inde ise sağ kanatta görev alsa da sadece 1 gol atabildi.

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta toplamda 22 maça çıkan Muçi, 13 kez 10 numarada görev alırken 4 gol attı. Sol kanatta 7 kez görev alan Muçi 1 gol atarken sağ kanatta ise 2 kez şans bulup skor üretemedi.

        Muçi genel kariyerinde ise 137 maçta 10 numara ve forvet bölgelerinde forma giyerken 35 gol ve 10 asist üretti.

        Muçi, sol kanatta 21 maçta 3 gol, 2 asist üretirken sağ kanattaki 7 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

        Muçi, geçen sezonun devre arasında Polonya'nın Legia Varşova ekibinden 10 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olmuştu.

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