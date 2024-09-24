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        Haberler Dünya ABD'de başkanlık yarışı! Donald Trump ve Kamala Harris ne kadar bağış topladı? | Dış Haberler

        ABD'de başkanlık yarışı! Donald Trump ve Kamala Harris ne kadar bağış topladı?

        ABD 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine hazırlanıyor, seçim sürecinin en önemli kısmı ise adaylara yapılan bağışlar. Son verilere göre Kamala Harris'in ekibi, 678,2 milyon dolar topladı, Trump'ın ekibi ise 309,2 milyon dolar topladı. Harris'e bağış sağlayan ilk şirketler arasında Google ve Microsoft bulunurken, Elon Musk'tan buna tepki geldi. Musk, "Google ve Microsoft, Demokrat Parti'ye çok orantısız bir şekilde bağış yapıyor. İkisi birlikte web tarayıcılarının ve aramaların neredeyse yüzde 100'ünü kontrol ediyorlar." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:05
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        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
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        ABD, 5 Kasım'da eski başkan ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı olan Kamala Harris arasında gerçekleşecek seçime hazırlanıyor.

        Önümüzdeki 4 sene Beyaz Saray'da görev yapmak için yarışan Trump ve Harris arasında anket sonuçlarına göre başa baş bir mücadele sürüyor. ABD'de seçim süreci, adaylara yapılan bağışlar üzerinden yürüyor. İki rakip şu ana kadar ne kadar bağış topladı?

        ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in başkanlık seçimlerine girmesi, eski Başkan Donald Trump ile arasındaki bağış toplama yarışını alt üst etti ve Demokratlara büyük bir üstünlük sağladı.

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        Son verilere göre Harris, geçen ay Trump'tan dört kat fazla para topladı. Harris'in seçim kampanyası ekibi komitesi 31 Ağustos 2024'te 678,2 milyon dolar topladıklarını duyurdu, Trump'ın seçim kampanyası ekibi ise 309,2 milyon dolar topladı.

        Harris, yalnızca Ağustos ayında 189,6 milyon dolar topladı, Trump ise Ağustos ayında 44,5 milyon dolar topladı.

        MÜNAZARADAN SONRAKİ 24 SAATTE HARRIS 47 MİLYON DOLAR TOPLADI

        Eylül ayına ait resmi bağış toplama rakamları önümüzdeki aya kadar açıklanmayacak olsa da Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, Harris'in Trump ile ilk kez karşı karşıya geldiği 10 Eylül münazarasından sonraki 24 saatte 47 milyon dolar topladığını söyledi. Bu, yarışa katıldığı günden bu yana elde ettiği en büyük günlük gelirdi.

        EN ÇOK BAĞIŞTA BULUNAN ŞİRKETLER

        QuiverQuantitativ, Donald Trump ve Kamala Harris'e en büyük bağış desteğinde bulunan şirketleri açıkladı.

        Buna göre Trump'ın en büyük dört bağışçısı: American Airlines (134 bin 174 $), Walmart (83 bin 908 $), Boeing (82 bin 761 $) ve Lockheed Martin (69 bin 552$).

        Harris'in en büyük dört bağışçısı ise: Google (1 milyon 464 bin 292 $), Microsoft (743 bin 045 $), Brown & Brown (324 bin 568 $) ve Johnson & Johnson (239 bin 394 $).

        MUSK'TAN TEPKİ GELDİ

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Google ve Microsoft'un Demokrat Parti'ye yaptığı bağış miktarına tepki gösterdi. Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Google ve Microsoft, Demokrat Parti'ye çok orantısız bir şekilde bağış yapıyor. İkisi birlikte web tarayıcılarının ve aramaların neredeyse yüzde 100'ünü kontrol ediyorlar. En iyi niyetle bile önyargı yaratmaktan kendilerini alamıyorlar." dedi.

        MİLYARDERLER KİME BAĞIŞ YAPIYOR?

        Milyarderler her iki aday için de çek defterlerini çıkardı. Trump'ın en büyük bağışçısı, Andrew Mellon'un torunu ve Mellon bankacılık servetinin varisi Timothy Mellon. Timothy Mellon, 115 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

        Trump'ın diğer en büyük milyarder destekçileri arasında güreş devi Vince McMahon'ın eşi Linda McMahon; enerji yöneticisi Kelcy Warren; ABC Supply kurucusu Diane Hendricks; petrol milyarderi Timothy Dunn da yer alıyor.

        Tesla'nın kurucusu ElonMusk da yeni kurulan Trump'ı destekliyor. Musk'ınTrump'ın seçim kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağışlayacağı yönünde haberler çıkmış, Musk bu haberleri yalanlamıştı.

        Biden, Demokratların seçim kampanyasına Michael Bloomberg ve LinkedIn kurucusu Reid Hoffman gibi milyarderleri çektikten sonra Harris, Netflix kurucu ortağı Reed Hastings, eski Meta COO'su Sheryl Sandberg ve hayırsever Melinda French Gates dahil olmak üzere bir dizi zenginin desteğini aldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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