THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir sitenin otoparkında duvara çarpan otomobilin alev aldığı kazada, aracın içinde mahsur kalan 44 yaşındaki Erdinç Orcan hayatını kaybetti. Orcan'ın THY personeli olduğu öğrenildi
Kırklareli'nde kaza, önceki gece saat 03.00 sıralarında Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde, bir sitenin bodrum katındaki otoparkında meydana geldi.
OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Erdinç Orcan'ın kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle duvara çarpıp, alev aldı.
ALEVLER DİĞER ARAÇLARA SIÇRADI
Alevler kısa sürede büyüyüp, otoparktaki diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN 6 SAAT SÜRDÜ
Sitede oturanlar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede duvara çarpan otomobilde mahsur kalan ve THY personeli olduğu öğrenilen Erdinç Orcan'ın cansız bedeni bulundu.
5 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Orcan'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında otoparktaki 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.