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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Volodimir Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Volodimir Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyar dolarla ayrılıyor." ifadelerini kullandı ve Zelenskiy'nin Demokratların kazanmasını istediğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:19
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        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kazanmasını istediğini söyledi.

        Seçim hazırlıklarını sürdüren Trump seçim mitinginde yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yükseldi. Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ülkeye her geldiğinde 60 milyar dolarla ayrılıyor." dedi.

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        "ONLARIN BU SEÇİMİ KAZANMASINI ÇOK İSTİYOR"

        Trump, "Onların bu seçimi kazanmasını çok istiyor ama ben farklı davranacağım, barışı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

        2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Trump çok kez kendisi görevde olsa bu savaşın çıkmayacağını ifade etmişti. Trump, tekrar başkan adayı olduğunda yaptığı açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve bu savaşı hemen bitirebileceğini öne sürdü.

        Diğer yandan Zelenskiy, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere şu anda New York'ta. Geçen hafta Zelenskiy'nin Trump ile görüşmesinin planlandığını söylense de henüz bir görüşme ayarlanmadı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Volodimir Zelenskiy
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