van haberleri

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 66 MİLYON TL

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, tespit edilen araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.